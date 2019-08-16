RAMACCA, AVEVANO FATTO RAZZIA DI MELONI. IN DUE FUGGONO PER LE CAMPAGNE
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palagonia nel corso di un servizio finalizzato alla Sicurezza delle aree rurali hanno intercettato nel territorio di Ramacca un’autovettura, con targa bulgara, carica di meloni verosimilmente rubati poco prima.
I militari intimavano l’alt ai due occupanti del mezzo che, invece, fuggivano.
Il successivo inseguimento, protrattosi per alcuni chilometri, si concludeva sulla SP 209/i dove il veicolo, presumibilmente a causa di un guasto, veniva abbandonato dagli occupanti che scappavano a piedi facendo perdere le loro tracce nelle campagne circostanti.
Il veicolo è stato sequestrato, mentre sono in corso accertamenti per identificare il proprietario degli ortaggi rubati