RAMACCA: BECCATO AI DOMICILIARI CON DROGA E SOLDI

I Carabinieri della Stazione di Ramacca, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia, hanno arrestato il 31enne Rosario Epifanio CIRINO, del posto, per detenzione di sost...

I Carabinieri della Stazione di Ramacca, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia, hanno arrestato il 31enne Rosario Epifanio CIRINO, del posto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività infoinvestigativa incessantemente svolta dall’Arma ramacchese, anche questa volta, ha consentito di porre fine alla fiorente ma illecita attività di spacciatore di sostanze stupefacenti che l’uomo non aveva certo interrotto, nonostante si trovasse già agli arresti domiciliari proprio per fatti di droga, adottando soltanto invece più raffinate tecniche per salvaguardarsi da “sgradite sorprese” dei militari in occasione dei loro previsti controlli presso la sua abitazione.

I militari però, avendo notato in più di un’occasione la breve sosta di probabili acquirenti in via Cappuccini, proprio nei pressi della sua casa, hanno deciso di andare a fondo per sciogliere ogni dubbio e quindi, con l’intento di effettuare una perquisizione, si sono recati presso la sua abitazione.

Sin da subito l’uomo ha ostentato una tranquillità quasi glaciale ma, quando i militari si apprestavano a perquisire il garage dell’abitazione, ha inequivocabilmente cominciato a manifestare evidenti segni di sofferenza che, ben presto, hanno trovato la loro spiegazione.

Infatti, nel vano destinato all’alloggiamento delle batterie di due lampade per la segnalazione di lavori su strada, hanno trovato 125 grammi di cocaina, dei quali 87 in pietra, una dose di marijuana ed un bilancino di precisione nonché, all’interno del vano portacasco di uno scooter, hanno rinvenuto la cospicua somma di 6.280,00, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.