RAMACCA: Catanesi in trasferta razziano un agrumeto, quattro arresti

RAMACCA: Catanesi in trasferta razziano un agrumeto

I Carabinieri delle Stazioni di Ramacca e Mineo hanno arrestato nella flagranza il 46enne Domenico Marco BERTOLO, il figlio Giuseppe di 26 anni, il fratello Giuseppe di 47 anni nonché il 42enne Francesco Di RE, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.

L’impegno dell’Arma territoriale nel contrastare il fenomeno dei furti di agrumi, proprio in quelle zone che dall’agrumicoltura traggono sostentamento economico, domenica sera ha fornito i risultati sperati con l’arresto dei quattro malviventi catanesi, sorpresi dalle pattuglie mentre tentavano di allontanarsi con le loro autovetture cariche di arance rubate poco prima da un fondo agricolo privato di Contrada VENTRELLI a Ramacca, dove si erano introdotti forzandone la recinzione.

I veicoli, privi di copertura assicurativa e opportunamente modificati per il trasporto degli agrumi, sono stati sottoposti a sequestro mentre la refurtiva, oltre 150 chili di arance, è stata restituita al legittimo proprietario.

I quattro arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati associati al carcere di Caltagirone.