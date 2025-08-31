Ramacca, controlli della Polizia: sanzioni per oltre 6.500 euro tra locali e automobilisti

La Polizia di Stato ha eseguito, nei giorni scorsi, un’articolata operazione di controllo nel territorio di Ramacca per garantire il rispetto delle regole, per tutelare la sicurezza dei cittadini e pe...

La Polizia di Stato ha eseguito, nei giorni scorsi, un’articolata operazione di controllo nel territorio di Ramacca per garantire il rispetto delle regole, per tutelare la sicurezza dei cittadini e per accertare l’osservanza delle norme di settore da parte delle attività commerciali dedite alla somministrazione di alimenti e bevande.

L’intervento è stato coordinato dal Commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone e ha visto impegnati diversi poliziotti del Commissariato, nove equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia orientale” e due equipaggi della Polizia Locale di Ramacca.

In una prima fase, i controlli si sono concentrati in tre bar e due pub del centro storico, con particolare attenzione alle aree interessate dalla movida, in modo da verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative e delle norme della legislazione di pubblica sicurezza, a tutela anche degli avventori, e per prevenire fenomeni di illegalità diffusa, soprattutto tra i più giovani.

In un pub non sono state riscontrate criticità, mentre negli altri quattro esercizi commerciali sono state rilevate violazioni alla normativa vigente che hanno comportato l’elevazione di sanzioni a carattere amministrativo.

Nello specifico, in un bar è stata accertata l’assenza degli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico, così come previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Inoltre, non è stata riscontrata l’esposizione della Scia, come pure la tabella ministeriale dei parametri alcolemici. Per queste irregolarità il titolare è stato sanzionato per complessivi 1.108 euro.

Analoga situazione in un pub dove per le stesse infrazioni, all’esito dei controlli, il gestore è stato sanzionato per 1.108 euro.

In un bar, oltre all’assenza della tabella sui parametri alcolemici, sono state rilevate altre carenze documentali, per cui il titolare è stato sanzionato amministrativamente per 708 euro.

Singolare vicenda, invece, in un altro bar dove non è stato trovato né il titolare né un preposto, configurando una violazione di una specifica norma del Tulps che sottolinea come le autorizzazioni di Polizia siano personali e non possono essere trasmesse, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Per questa violazione e per la mancata esposizione del cartello sull’orario di lavoro, sono state comminate sanzioni per 616 euro.

I poliziotti hanno anche pattugliato le strade e le piazze del paese, con particolare attenzione alle vie del centro e ai principali snodi stradali e punti d’accesso in città dove si registra un significativo flusso veicolare per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, a cominciare dalle condotte indisciplinate di automobilisti e motociclisti alla guida.

Non a caso sono stati istituiti alcuni posti di controllo che hanno permesso di identificare, complessivamente, oltre 164 persone, di cui 35 già note alle forze di polizia, e controllati 58 veicoli, tra autovetture e motocicli, con sanzioni per quasi 3.000 euro.

In particolare, un automobilista è stato sorpreso a guidare un veicolo già sottoposto a sequestro, per cui il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca e il conducente sanzionato per 1.984 euro.

Tra le altre infrazioni al Codice della strada, i poliziotti hanno accertato la guida senza assicurazione per la responsabilità civile, con il relativo sequestro del veicolo, e un caso di un automobilista che guidava con la patente scaduta, ragion per cui è scattato il ritiro della patente.

L’attività svolta nel territorio di Ramacca si inserisce nel contesto di una più ampia strategia di controllo della provincia etnea per assicurare ai cittadini la costante presenza della Polizia di Stato. Ulteriori servizi sono stati già programmati dal Commissariato di Caltagirone in altre zone nei prossimi giorni.

28 Agosto 2025