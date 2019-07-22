RAMACCA: DROGA E DENARO NASCOSTI NELL’AUTO E IN CASA, ARRESTATO

I Carabinieri della stazione di Ramacca hanno arrestato nella flagranza un 42enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Fermato, mentr...

I Carabinieri della stazione di Ramacca hanno arrestato nella flagranza un 42enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermato, mentre al volante di una Fiat Punto percorreva via Giusti a Ramacca, ha dimostrato un certo nervosismo tanto da indurre i militari ad approfondire il controllo.

Difatti, perquisendo l’autovettura, gli operanti hanno rinvenuto nell’abitacolo 5 dosi di marijuana del peso di circa 20 grammi. Estendendo le operazioni nell’abitazione dell’uomo, i carabinieri hanno altresì rinvenuto e sequestrato: 12 dosi di cocaina, del peso di circa 10 grammi, 2 bilancini elettronici di precisione, nonché 540 euro in contanti, possibile provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.