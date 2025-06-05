RAMACCA. FUGGE AL POSTO DI BLOCCO E LANCIA DROGA DAL FINESTRINO: ARRESTATO 56ENNE

Massima attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania è rivolta alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare di quelli legati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefa...

Massima attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania è rivolta alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare di quelli legati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, che rappresentano una seria minaccia alla sicurezza pubblica.

In tale contesto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno tratto in arresto un uomo di 56 anni, originario di Niscemi (CL), ritenuto, sulla base degli indizi raccolti e da verificare in sede giurisdizionale, responsabile dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, intorno alle 15:30, durante un posto di controllo presso una rotatoria lungo la SS 417, nel territorio del comune di Ramacca, i militari della “gazzella” hanno notato sopraggiungere un veicolo il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi al controllo.

I Carabinieri hanno, naturalmente, immediatamente intimato l’alt, ma l’uomo ha ignorato l’ordine, dando così il via a un breve inseguimento a sirene spiegate, terminato poco dopo grazie a una manovra di sbarramento eseguita dalla pattuglia.

Durante la fuga, il soggetto alla guida del mezzo ha cercato di disfarsi di un involucro, lanciandolo dal finestrino del lato passeggero, ma gli investigatori della Radiomobile sono subito riusciti a recuperare il pacchetto, risultato contenere oltre 4 gr di cocaina in pietra.

Il 56enne è stato, quindi, arrestato dai Carabinieri e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziari che ha convalidato il provvedimento, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

