RAMACCA, FUGGE ALLA VISTA DEI CARABINIERI: NASCONDEVA COCAINA E MARIJUANA

I Carabinieri della stazione di Ramacca hanno arrestato il 25enne Jonathan Fortuna, del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane era sul taccuino dei militari che, visti i suoi specifici trascorsi, ben conoscevano la sua predilezione per lo spaccio di droga e pertanto, in ogni servizio di controllo non mancavano di seguirne le mosse.

Nella serata di ieri in via Luigi Capuana al passaggio dei Carabinieri Fortuna, notata la loro presenza, si è dato alla fuga a gambe levate ma, inseguito, è stato presto raggiunto e bloccato dai militari.

La perquisizione effettuata ha fornito gli elementi per comprendere il suo comportamento, consentendo di rinvenirgli addosso 5 dosi di cocaina, 3 di marijuana, uno “spinello” già confezionato, la somma di 35 euro ritenuta provento dello spaccio, nonchè un bilancino elettronico di precisione, quest’ultimo rinvenuto all’interno della sua abitazione.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.