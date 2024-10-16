RAMACCA. NASCONDEVA LA DROGA IN CAMERA DA LETTO: ARRESTATO

Nell’ambito delle attività svolte dai Carabinieri di Catania per garantire l’attuazione delle linee guida del Comando Provinciale, ai fini di un efficace controllo del territorio e per contrastare ogn...

Nell’ambito delle attività svolte dai Carabinieri di Catania per garantire l’attuazione delle linee guida del Comando Provinciale, ai fini di un efficace controllo del territorio e per contrastare ogni forma di illegalità, i militari della Stazione di Ramacca, unitamente ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, hanno arrestato in flagranza un 62enne del posto, già da loro conosciuto per alcuni suoi precedenti giudiziari, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intensa attività info investigativa svolta dagli investigatori ramacchesi ha permesso loro di individuare l’attivissimo pusher, operante nella cittadina del calatino e nel suo circondario, residente in un’abitazione nei pressi di via Guglielmo Marconi.

Per dare riscontro alle loro ipotesi investigative, alle prime ore del mattino, i Carabinieri hanno organizzato un servizio di appostamento in modalità “discreta” nei pressi della sua abitazione e poi, non appena lo hanno visto sull’uscio di casa, hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e domiciliare.

Il 62enne, incredulo di essere stato “scoperto”, non ha potuto fare altro che fare entrare i militari che, quindi, hanno cominciato a cercare la droga. Dopo poco, nella stanza da letto dell’uomo, gli investigatori hanno scovato una scatola di scarpe nascosta nell’armadio, che non conteneva calzature bensì 37 dosi di cocaina, di varia grammatura, alcuni involucri in cellophane contenenti “pietre” della medesima sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 125 grammi, un bilancino di precisione ed il materiale necessario per il confezionamento della droga per la successiva vendita al dettaglio.

L’attempato pusher è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.