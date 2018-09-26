RAMACCA: PREPARAVA IN CASA IL “FUMO” DA PIAZZARE, GIOVANE PUSHER IN MANETTE.

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 25enne Alessandro SANTORO del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio d sostanze stupefacenti....

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 25enne Alessandro SANTORO del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio d sostanze stupefacenti.

Quanto acquisto in sede di attività info-investigativa ieri sera ha trovato conferma nel preciso istante in cui i militari hanno deciso di perquisire l’abitazione del giovane ramacchese, luogo in cui sono riusciti a rinvenire e sequestrare circa 50 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, un bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi da porre in commercio.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.