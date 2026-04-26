Ramacca, sperona l’auto dei Carabinieri e fugge nelle campagne: denunciato 60enne

Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia lo hanno finalmente “pizzicato” e, sulla scorta degli indizi raccolti comunque da verificare in sede giurisdizionale, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento a beni dello Stato.

L’uomo, un 60enne di Ramacca già noto ai militari per le sue numerose pregresse vicende giudiziarie, era stato in precedenza loro segnalato aggirarsi nottetempo nella zona rurale compresa tra Mineo e Ramacca, proprio in concomitanza con il verificarsi di alcuni furti in alcune proprietà private.

A tal proposito, pertanto, una pattuglia di Carabinieri della Radiomobile impegnati in specifici servizi di contrasto, intorno alle 5 del mattino, hanno incrociato in via Nazario Sauro di Ramacca l’auto segnalata, un’auto compatta con alla guida proprio il 60enne.

Immediatamente i Carabinieri hanno imposto l’alt all’uomo che, invece di fermarsi ha tentato la fuga facendo scattare l’inseguimento dei militari che, al momento di sbarrargli la strada, hanno addirittura subìto lo speronamento della gazzella.

L’inseguimento non ha comunque avuto termine, salvo fino a quando il 60enne, tentando il tutto per tutto, si è lanciato fuori strada danneggiando la propria autovettura che ha poi abbandonato, quindi dileguandosi sfruttando la copertura offertagli dalla scarsa visibilità e dalla vegetazione circostante.

I Carabinieri lo avevano comunque riconosciuto e, perquisendo l’abitacolo della Corsa, hanno tra l’altro rinvenuto numerosi arnesi atti allo scasso ed addirittura una tessera sanitaria che, nell’enfasi della fuga, l’uomo aveva sbadatamente lasciato al suo interno.

Questo ed il suo riconoscimento visivo da parte dei Carabinieri, pertanto, sono valsi al 60enne l’ennesimo deferimento all’Autorità Giudiziaria, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro anche perché priva della copertura assicurativa.



