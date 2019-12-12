RAMACCA, SVENTATO GROSSO FURTO DI AGRUMI: RECUPERATA UNA TONNELLATA DI ARANCE
Grazie anche alla collaborazione dei produttori agricoli, l’azione dei comandi territoriali dell’Arma mirata al contrasto dei furti nelle campagne si fa sempre più efficace.L’ultimo in ordine di tempo...
Grazie anche alla collaborazione dei produttori agricoli, l’azione dei comandi territoriali dell’Arma mirata al contrasto dei furti nelle campagne si fa sempre più efficace.
L’ultimo in ordine di tempo l’intervento in contrada Raso, agro del comune di Ramacca, dove una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia in piena notte ha messo in fuga i ladri che sono stati costretti ad abbandonare sul posto un autocarro Fiat Daily, già carico con oltre mille kg di arance appena rubate.
La refurtiva è stata restituita all’avente diritto, mentre il mezzo, di presumibile provenienza furtiva, è stato posto sotto sequestro.