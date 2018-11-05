Nel corso di una delle numerose perlustrazioni eseguite in aree rurali della provincia etnea volte alla ricerca di armi, i Carabinieri della stazione di Ramacca e dello Squadrone Eliportato “Cacciator...

Nel corso di una delle numerose perlustrazioni eseguite in aree rurali della provincia etnea volte alla ricerca di armi, i Carabinieri della stazione di Ramacca e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia”, hanno fatto irruzione in un casolare di contrada Giglio, luogo in cui, previa perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato: un fucile da caccia cal.12 marca Bernardelli, nonché 85 cartucce del medesimo calibro e 12 cartucce cal. 16, detenuti illegalmente.

RAMACCA: TROVATO UN FUCILE RUBATO IN UN CASOLARE, IN MANETTE 56ENNE

L’arma, come accertato in seguito dai militari in banca dati, è risultata essere stata rubata il 21 marzo 2017 in un’abitazione di Ramacca.

A finire in manette il 56enne Vincenzo Di Stefano di Raddusa, poiché ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni nonché di ricettazione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.