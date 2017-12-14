RAMACCA: Uccise due anziane sorelle, fermato 30 enne del posto
Svolta nelle indagini dell'uccisione delle sorelle Maria Lucia e Filippa Mogavero, di 70 e 79 anni, accoltellate ieri nella loro casa di Ramacca: carabinieri del comando provinciale di Catania e della...
A cura di Redazione
14 dicembre 2017 07:29
E' un 30enne, con precedenti, di Ramacca, che avrebbe agito a scopo di rapina.
Conferenza stampa alle 11.00
(ANSA).