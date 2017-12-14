RAMACCA: Uccise due anziane sorelle, fermato 30 enne del posto

Svolta nelle indagini dell'uccisione delle sorelle Maria Lucia e Filippa Mogavero, di 70 e 79 anni, accoltellate ieri nella loro casa di Ramacca: carabinieri del comando provinciale di Catania e della...

A cura di Redazione 14 dicembre 2017 07:29

