RAMACCA: Uccise due anziane sorelle, fermato 30 enne del posto

Svolta nelle indagini dell'uccisione delle sorelle Maria Lucia e Filippa Mogavero, di 70 e 79 anni, accoltellate ieri nella loro casa di Ramacca: carabinieri del comando provinciale di Catania e della...

A cura di Redazione Redazione
14 dicembre 2017 07:29
Svolta nelle indagini dell'uccisione delle sorelle Maria Lucia e Filippa Mogavero, di 70 e 79 anni, accoltellate ieri nella loro casa di Ramacca: carabinieri del comando provinciale di Catania e della compagnia di Palagonia hanno fermato il presunto duplice omicida.

E' un 30enne, con precedenti, di Ramacca, che avrebbe agito a scopo di rapina.

Conferenza stampa alle 11.00

(ANSA).

 

