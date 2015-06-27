"Randagi, il protocollo d'intesa è pronto"

La replica del vice-sindaco, Carmelo Palumbo

95047.it La replica del vice-sindaco Carmelo Palumbo a proposito della questione randagismo sollevata dal consigliere Salvatore Fallica:

“Ho indicato al responsabile tutela ufficio animali di mandare tutto in commissione. Il protocollo d’intesa è pronto per l’utilizzo del terreno di via Verga è ormai pronto.

Ho proposto io stesso di farlo valutare alla terza e sesta commissione, per eventuali ed ulteriori consigli ed a breve verrà esitato. Per cui, non vi è alcun immobilismo: si è lavorato e si sta portando tutto a compimento.

Per quanto riguarda il Parco Giovanni XXIII, a questo punto mi preme fare notare che nel progetto di ristrutturazione dell’area a verde, è espressamente previsto un’area di “sgambamento” per i cani: una zona individuata proprio dietro il casotto del custode. Stiamo procedendo celermente e, al di là di qualsiasi polemica, abbiamo affrontato con la dovuta serietà tutta la questione”.