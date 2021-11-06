RANDAGISMO E MALTRATTAMENTI, CI SARÀ UN GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI. SIRAGUSA (M5S): “SEMPRE PIÙ VICINI AD UNA LEGGE REGIONALE”

Un Garante per i diritti degli animali, per far fronte a tutti i problemi legati al randagismo e ai maltrattamenti ai danni degli amici a quattro zampe: la figura potrà essere istituita con una specif...

Un Garante per i diritti degli animali, per far fronte a tutti i problemi legati al randagismo e ai maltrattamenti ai danni degli amici a quattro zampe: la figura potrà essere istituita con una specifica legge regionale. La conferma è arrivata ieri nel corso di un tavolo tecnico di confronto che si è svolto all’Ars, in Sala Gialla, promosso dalla senatrice M5S Loredana Russo, vice presidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali. Presenti i rappresentanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Dia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale nonché veterinari e funzionari del Dasoe (Dipartimento regionale delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico). A collaborare all’iniziativa, Giovanni Giacobbe, consulente della Commissione parlamentare speciale sul fenomeno del randagismo in Sicilia, mentre ha preso parte all’incontro anche il vice presidente della commissione stessa, Salvatore Siragusa, deputato regionale M5S, che ha fornito il proprio contributo sui contenuti della legge in esame.

“Siamo sempre più vicini a una legge regionale istitutiva del Garante - ha spiegato il deputato Siragusa - e abbiamo ricevuto rassicurazioni, da parte del presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché, per quanto riguarda la possibilità di reperire, nella prossima legge di bilancio, le necessarie risorse per la copertura finanziaria. Abbiamo individuato oggi i mezzi da utilizzare per fronteggiare l'emergenza randagismo e più in generale i maltrattamenti ai danni degli animali e riteniamo che quella del Garante sia una figura fondamentale e strategica per il coordinamento istituzionale di tutte le azioni collegate alla tematica. Emerge, ancora una volta, la necessità di fare sinergia e far collaborare tra loro tutti gli attori coinvolti e l’incontro di oggi è un ulteriore passo che va proprio in questa direzione”, ha concluso Siragusa.

“Mi ritengo soddisfatta dell’incontro odierno - questo il commento della senatrice Russo - perché i risultati si ottengono solo grazie alla interlocuzione tra le varie componenti preposte al contrasto dei fenomeni di maltrattamento: istituzioni, forze dell’ordine, Asp, associazioni animaliste e cittadini. La Sicilia ha bisogno di interventi urgenti e fattivi che solo grazie al nuovo strumento normativo in via di approvazione e a nuove risorse umane, oltre che economiche, si possono garantire”.