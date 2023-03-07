RANDAZZO. A FUOCO DEPOSITO DI MOBILI

Paura ieri sera a Randazzo. Un Incendio é divampato nella tarda serata di ieri in un deposito di mobili in Contrada Murazzo Rotto.Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha rapidamente inv...

A cura di Redazione 07 marzo 2023 14:45

Condividi