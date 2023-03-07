95047

RANDAZZO. A FUOCO DEPOSITO DI MOBILI

Paura ieri sera a Randazzo. Un Incendio é divampato nella tarda serata di ieri in un deposito di mobili in Contrada Murazzo Rotto.Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha rapidamente inv...

A cura di Redazione Redazione
07 marzo 2023 14:45
RANDAZZO. A FUOCO DEPOSITO DI MOBILI -
Dintorni
Condividi

Paura ieri sera a Randazzo.

Un Incendio é divampato nella tarda serata di ieri in un deposito di mobili in Contrada Murazzo Rotto.

Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha rapidamente invaso di fumo i locali ed oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco di Randazzo si è reso necessario l’intervento di una ulteriore squadra di Vigili del Fuoco dal Distaccamento dei volontari di Linguaglossa oltre ad un’autobotte ed un mezzo di supporto logistico dalla Sede Centrale di Catania.

Non si è avuta notizia di persone ferite o intossicate.

Presenti sul posto anche i Carabinieri del locale Comando di Stazione e i sanitari del Servizio 118.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047