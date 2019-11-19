RANDAZZO: ALIMENTAVA “QUASI GRATIS” L’ABITAZIONE E L’ATTIVITÀ COMMERCIALE, DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Randazzo hanno denunciato un commerciante del luogo, di anni 52, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.I militari, coadiuvati dai tecnici dell’Enel (e-distrib...

I Carabinieri della Stazione di Randazzo hanno denunciato un commerciante del luogo, di anni 52, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

I militari, coadiuvati dai tecnici dell’Enel (e-distribuzione), hanno accertato che l’uomo, pur di far risultare un consumo inferiore almeno del 70 % ai contatori attestati sull’abitazione privata e l’attività commerciale - compravendita di macchine agricole - non aveva esitato a manometterne il regolare meccanismo di registrazione.

I tecnici dell’ente erogante il servizio di distribuzione dell’energia elettrica hanno provveduto a ripristinare il regolare funzionamento dei misuratori.