RANDAZZO: AUTO CONTRO CAMION. MUORE A 33 ANNI, LASCIA DUE FIGLI PICCOLI

Un incidente mortale si è verificato questa mattina intorno alle ore 8,30, sulla Ss 120 tra Randazzo e Montelaguardia al km 188,400. A perdere la vita, a seguito dell’impatto della sua vettura contro un autocarro, una giovane donna, di 33 anni, che andava verso Randazzo. La vittima si chiama Egidia D'Amico, ma tutti la chiamavano Gina, lascia il marito e due figli, un maschietto di 5 anni e una bimba di 3 anni. Insegnava alle scuole media "Carlo Levi" di Maniace da poco come supplente.

La salma, dopo i necessari rilievi, è stata restituita alla famiglia.

Da una prima ricostruzione sembra che la donna possa avere perso il controllo dell’auto anche a causa del fondo stradale ghiacciato. Sul posto presenti i carabinieri, che hanno effettuato i necessari rilievi, i vigili del fuoco di Randazzo, e le ambulanze del 118 di Randazzo e Maletto.

Ferito anche il conducente del camion, un randazzese di 48 anni, trasferito in ambulanza in ospedale con un trauma cranico e altre lievi ferite. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico con deviazioni indicate in loco dagli uomini della Polizia Locale di Randazzo. Sul posto presente anche il personale dell’Anas.

Il cordoglio del Sindaco di Linguaglossa "La nostra Comunità di Linguaglossa subisce una grande ingiustizia divina, incomprensibile anche ai più fervidi credenti. Una mamma, una moglie, una insegnante, una persona brillante e preparata, gentile ed educata, una amica, una di noi, con una bella e grande famiglia affettuosa fatta di belle persone, da oggi non è più tra noi e tutto questo non è giusto, non è giusto, non ci sono parole. Ci stringiamo nel più forte e caloroso abbraccio al marito Egidio ai figlioletti e a tutta la famiglia della nostra cara Gina. Ci mancherai per sempre. Proteggicci da lassù. Riposa in pace ❤