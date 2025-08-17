Randazzo, chiuso in via precauzionale il ponte ‘Alcantara’ sulla SS 116: Nebrodi isolati per il maltempo

Palermo, 17 agosto 2025 – Le forti piogge che hanno investito in queste ore il territorio di Randazzo, in provincia di Catania, hanno reso necessaria la chiusura precauzionale del ponte Alcantara, al...

Palermo, 17 agosto 2025 – Le forti piogge che hanno investito in queste ore il territorio di Randazzo, in provincia di Catania, hanno reso necessaria la chiusura precauzionale del ponte Alcantara, al km 0,179 della strada statale 116, nei pressi del centro abitato.

Secondo quanto comunicato da Anas (Gruppo FS), l’ondata d’acqua ha compromesso la stabilità della struttura, causando il distacco del parapetto di valle dal corpo portante del ponte. I tecnici della società sono già sul posto per una ricognizione complessiva e per programmare le attività di ripristino.

Lunedì è prevista la posa di barriere new jersey in calcestruzzo armato, che consentirà di riaprire la statale con circolazione a senso unico alternato, ripristinando la viabilità provvisoria esistente prima dell’ondata di maltempo.

Non si tratta del primo episodio critico per l’infrastruttura: già negli anni scorsi, eventi alluvionali avevano danneggiato il ponte. Per questo Anas ha stanziato un investimento di circa 1 milione di euro destinato alla ricostruzione dei parapetti e delle pile, con i lavori già affidati nell’ambito di un Accordo Quadro operativo.

La società raccomanda massima prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione del traffico è consultabile in tempo reale tramite l’app gratuita VAI e sul sito istituzionale. Per ulteriori informazioni è attivo anche il numero verde “Pronto Anas” 800.841.148.