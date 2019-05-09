RANDAZZO: COMMERCIANTE TRUFFATA SUL WEB, DENUNCIATO 35ENNE DI NAPOLI
Sono stati i Carabinieri della stazione di Randazzo a smascherare e denunciare un napoletano di 35 anni, già gravato da precedenti penali specifici, ritenuto responsabile di truffa.
Utilizzando un sito web creato ad arte per attrarre le vittime, proponeva la vendita di pellet a prezzi estremamente vantaggiosi.
A cadere nella rete del raggirante una giovane commerciante di Randazzo la quale, utilizzando il numero telefonico indicato sull’annuncio on line, si metteva in contatto con l’uomo che dopo una breve contrattazione le indicava il numero di conto corrente dove avrebbe dovuto versare la metà della somma pattuita per la compravendita della merce.
Bonifico di 2mila 200 euro effettuato, denaro sparito, merce mai consegnata.
Alla poveretta non è rimasto altro da fare che rivolgersi ai carabinieri i quali, acquisita la denuncia, si sono messi al lavoro ricostruendo in maniera certosina la vicenda scoprendo il falso sito, il titolare del conto corrente, acceso presso un istituto di credito in Bulgaria, nonché una serie di utenze cellulari utilizzate dal truffatore per fasi contattare dalla vittima di turno.