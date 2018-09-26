RANDAZZO: FISIOTERAPISTA SI DEDICAVA ALLA COLTIVAZIONE DI CANAPA INDIANA: ARRESTATO.

I Carabinieri della Compagnia di Randazzo, hanno arrestato nella flagranza un 36enne del luogo, poiché ritenuto responsabile di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.Azione lampo dell’equipag...

Azione lampo dell’equipaggio di una “gazzella” del Nucleo Radiomobile che, transitando per via Sotto Tenente Manchi, ha avvertito un forte odore proveniente da un garage.

I militari, coadiuvati dai colleghi della locale Stazione, accertando rapidamente la proprietà dell’immobile, hanno rintracciato l’interessato ed in sua presenza, hanno avuto accesso ai locali dove, nell’adiacente orticello, è stata scoperta una mini piantagione di canapa indiana, composta da una decina di piante dell’altezza di circa 1,50 metri ed un peso complessivo di circa 10 Kg, dalle quali, per la qualità del principio attivo, si potevano ricavare almeno 30.000 dosi di marijuana.

La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.