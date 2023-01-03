RANDAZZO: GRAVE INCIDENTE SULLA SS 284, ALMENO 4 I FERITI

E’ di 4 feriti, il bilancio di un grave incidente avvenuto stamattina poco dopo le 5, sulla SS 284 nei pressi del bivio di Murazzo Rotto. Lo sconto tra una Volkswagen Golf ed un Furgone è stato terrib...

E’ di 4 feriti, il bilancio di un grave incidente avvenuto stamattina poco dopo le 5, sulla SS 284 nei pressi del bivio di Murazzo Rotto. Lo sconto tra una Volkswagen Golf ed un Furgone è stato terribile, i mezzi erano occupati da diverse persone che si recavano al lavoro, e ben 7 di loro sono stati trasferiti in vari ospedali dalle ambulanze giunte sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono giunte le ambulanze del 118 di Randazzo, Bronte, Maletto e Maniace, I vigili del fuoco di Randazzo e i carabinieri del Nucleo Radiomobile. I quattro feriti sono stati portati negli ospedali di Paternó, Biancavilla e Bronte, non si hanno notizie sulle loro condizioni.

IN AGGIORNAMENTO