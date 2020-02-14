RANDAZZO, IN TRE SULLO SCOOTER NON SI FERMANO ALL’ALT: DENUNCIATO CONDUCENTE MINORENNE

Carabinieri della stazione di Randazzo hanno denunciato un 17enne di Linguaglossa, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.Il minore, mentre era alla guida di un Kymco Agility...

Carabinieri della stazione di Randazzo hanno denunciato un 17enne di Linguaglossa, poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.

Il minore, mentre era alla guida di un Kymco Agility di proprietà della madre e con a bordo altre due persone – allo stato non identificate – non ha ottemperato all’alt dei carabinieri fuggendo a velocità sostenuta per le vie del centro urbano di Randazzo. Folle corsa terminata solo quando con il mezzo ha imboccato una via senza sbocco dove è stato costretto ad abbandonare il mezzo dileguandosi a piedi insieme agli altri due passeggeri.

Il motociclo è stato sequestrato poiché privo di copertura assicurativa.