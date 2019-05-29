RANDAZZO: INGERISCE UN PROFILATTICO CON LA DROGA PER SFUGGIRE ALL’ARRESTO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo hanno arrestato nella flagranza il 53enne Vincenzo LO GIUDICE del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spac...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo hanno arrestato nella flagranza il 53enne Vincenzo LO GIUDICE del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché detenzione illegale di armi e munizioni.

Felice intuizione investigativa dei militari che, ieri sera, hanno imposto l’alt a quella Fiat Panda con a bordo il pusher il quale, alla vista degli operanti, ingeriva un involucro di plastica (un profilattico) contenente presumibilmente della droga.

Dubbio dissipato nell’Ospedale “Castiglione Prestianni” di Bronte dove, previa somministrazione al reo di adeguata terapia, si è potuto recuperare e sequestrare il condom contenente diverse dosi di cocaina.

Nel medesimo contesto operativo, gli operanti hanno provveduto a perquisire sia il domicilio che la casa di campagna dell’uomo, con conseguente rinvenimento e sequestro di: 1 revolver cal. 38; 28 cartucce cal. 38; 1 cartuccia cal. 44 magnum; 1 bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.