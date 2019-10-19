95047

RANDAZZO, MUCCA RISCHIA DI AFFOGARE IN UN LAGHETTO. SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo sono intrevenuti in contrada Volpe a Randazzo per trarre in salvo una mucca caduta accidentalmente in un laghetto sopra il fiume Alcantara...

A cura di Redazione Redazione
19 ottobre 2019 19:09
RANDAZZO, MUCCA RISCHIA DI AFFOGARE IN UN LAGHETTO. SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO -
Dintorni
Condividi

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo sono intrevenuti in contrada Volpe a Randazzo per trarre in salvo una mucca caduta accidentalmente in un laghetto sopra il fiume Alcantara.

I vigili del fuoco intervenuti, utilizzando tecniche di derivazione speleo alpino fluviale (SAF), sono riusciti ad imbracare l’animale e portarlo in salvo fuori dall’invaso.

La mucca, in grave stato di affaticamento, è stata visitata sul posto da un veterinario privato intervenuto sul posto su richiesta dello stesso proprietario dell’animale.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047