RANDAZZO, MUCCA RISCHIA DI AFFOGARE IN UN LAGHETTO. SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO
La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo sono intrevenuti in contrada Volpe a Randazzo per trarre in salvo una mucca caduta accidentalmente in un laghetto sopra il fiume Alcantara.
I vigili del fuoco intervenuti, utilizzando tecniche di derivazione speleo alpino fluviale (SAF), sono riusciti ad imbracare l’animale e portarlo in salvo fuori dall’invaso.
La mucca, in grave stato di affaticamento, è stata visitata sul posto da un veterinario privato intervenuto sul posto su richiesta dello stesso proprietario dell’animale.