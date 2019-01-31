RANDAZZO: MURATORE BECCATO IN AUTO CON LA COCAINA, ARRESTATO

I Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato nella flagranza un 38enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.È stata una pattu...

I Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato nella flagranza un 38enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

È stata una pattuglia del Nucleo Radiomobile, impegnata ieri sera in via Duca degli Abruzzi in un posto di controllo, ad imporre l’alt a quella Fiat Bravo condotta dal muratore randazzese.

Il fermato, facendo trapelare un certo disagio al controllo, ha spinto i militari a perquisire l’autovettura all’interno della quale, precisamente dentro il vano portaoggetti, è stato rinvenuto e sequestrato: un involucro contenente 10 grammi di cocaina.

Estesa la perquisizione nell’abitazione del reo, ubicata in piazza San Giorgio, gli operanti hanno altresì rinvenuto e sequestrato: 150 grammi di sostanza da taglio, qualche grammo tra cocaina e marijuana, due bilancini elettronici di precisione, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita, nonché un proiettile cal. 9x21 e un proiettile cal. 22.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.