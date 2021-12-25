RANDAZZO, PAURA PER UN INCENDIO DIVAMPATO IN UNA ABITAZIONE, NESSUN FERITO

Nella mattinata di oggi la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo del comando provinciale di Catania è intervenuta per lo spegnimento di un incendio in un'abitazione al civico 76 d...

Nella mattinata di oggi la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo del comando provinciale di Catania è intervenuta per lo spegnimento di un incendio in un'abitazione al civico 76 di via Saitta a Randazzo, in provincia di Catania.

L'incendio si è sviluppato in un appartamento al primo piano di una palazzina a tre piani che, al momento, non è abitata. Al piano terra c'è un esercizio commerciale. Arrivati sul posto, i pompieri innanzitutto hanno verificato che non ci fosse nessuno all'interno dell'appartamento, poi hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza degli ambienti raggiunti dalle fiamme.

Stando a quanto ricostruito finora, le cause dell'incendio sarebbero di natura accidentale e di probabile origine elettrica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.