Randazzo, riapre il ponte San Giuliano dopo il nubifragio, circolazione ripristinata a senso unico alternato

Questa mattina sono stati avviati da Anas gli interventi per ripristinare la circolazione sul ponte San Giuliano, lungo la strada statale 116 "Randazzo-Capo d'Orlando", a Randazzo, danneggiato lo scor...

Questa mattina sono stati avviati da Anas gli interventi per ripristinare la circolazione sul ponte San Giuliano, lungo la strada statale 116 "Randazzo-Capo d'Orlando", a Randazzo, danneggiato lo scorso sabato 16 agosto da un violento nubifragio che aveva causato il distacco del parapetto.

Alle ore 16, si legge in una nota, il ponte è stato riaperto e la circolazione è tornata consentita a senso unico alternato. Gli interventi, sottolinea la nota, hanno previsto l'installazione di barriere in cemento (new jersey) provvisorie, in modo da consentire la riapertura al traffico in sicurezza.

Contestualmente, Anas ha affidato lavori di manutenzione programmata che inizieranno giovedì e che prevedono il ripristino completo dei parapetti divelti e la regimentazione delle acque da monte, causa del crollo dei parapetti. I lavori avranno una durata di sei mesi, conclude la nota.