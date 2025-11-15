Randazzo, scontro tra furgone e bici: muore 63enne

AGGIORNAMENTO – IDENTIFICATA LA VITTIMAL’incidente si è verificato poco prima delle ore 16. A perdere la vita è stato Francesco Lupica, 63enne di Randazzo. Alla guida del furgone un altro randazzese d...

AGGIORNAMENTO – IDENTIFICATA LA VITTIMA

L’incidente si è verificato poco prima delle ore 16. A perdere la vita è stato Francesco Lupica, 63enne di Randazzo. Alla guida del furgone un altro randazzese di 54 anni, che si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi.

Randazzo, scontro tra furgone e bicicletta sulla SS120: un morto

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 15 novembre 2025, lungo la Strada Statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, nel territorio di Randazzo. Il sinistro, avvenuto all’altezza del km 182,600, ha coinvolto un furgone e una bicicletta.

L’impatto è stato purtroppo mortale: l’uomo in sella alla bici è deceduto a seguito delle gravissime ferite riportate. In un primo momento non erano note le generalità, poi confermate dalle autorità.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e, vista la criticità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il 63enne non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nel ripristino della normale circolazione. Per consentire i soccorsi e i rilievi, il tratto della SS120 è stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni, causando forti disagi e traffico bloccato.

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo l’esatta sequenza dei fatti.

Notizia in aggiornamento.