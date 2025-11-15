Randazzo, scontro tra furgone e bici sulla SS120: un morto

L’incidente si è verificato poco prima delle ore 16. A perdere la vita è stato Francesco Lupica, 63enne di Randazzo. Alla guida del furgone un altro randazzese di 54 anni, che si è immediatamente ferm...

L’incidente si è verificato poco prima delle ore 16. A perdere la vita è stato Francesco Lupica, 63enne di Randazzo. Alla guida del furgone un altro randazzese di 54 anni, che si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi.

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 15 novembre 2025, lungo la Strada Statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, nel territorio di Randazzo. Il sinistro, avvenuto al km 182,600, ha coinvolto un furgone e una bicicletta.

L’impatto è stato purtroppo mortale e ha causato il decesso di una persona. La vittima è un uomo di 63 anni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e, vista la gravità dell’accaduto, è stato attivato anche l’elisoccorso. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Presenti inoltre le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie al ripristino della normale circolazione.

Per consentire i soccorsi e i rilievi, la SS120 è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, causando disagi e traffico bloccato nel tratto interessato.

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

Notizia in aggiornamento.