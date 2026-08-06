Randazzo, si schianta con l'auto e rifiuta alcol e droga test: denunciato un 55enne

Dopo un incidente autonomo lungo viale Europa, l'uomo è stato trasportato in ospedale ma si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per alcol e sostanze stupefacenti. È scattata la denuncia dei Carabinieri.

I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Randazzo hanno denunciato, sulla base degli indizi raccolti e da verificare nelle competenti sedi giudiziarie, un 55enne ritenuto responsabile di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza e sull'eventuale uso di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L'intervento è scattato nella mattinata, quando i militari dell'Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla Centrale Operativa per un incidente stradale avvenuto lungo viale Europa, a Randazzo.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno identificato un 55enne del luogo, già noto alle Forze dell'Ordine per precedenti vicende giudiziarie, che aveva provocato autonomamente un incidente mentre era alla guida della propria auto, senza riportare ferite.

Fin dai primi accertamenti, i militari hanno notato che l'uomo non appariva lucido: alternava momenti di apparente normalità ad altri di forte agitazione, pronunciando frasi sconnesse e parole prive di senso.

Per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno richiesto l'intervento del personale sanitario del 118, che ha trasportato il 55enne in un ospedale di Catania per gli accertamenti urgenti sul tasso alcolemico e sull'eventuale presenza di droghe nel sangue.

Una volta in ospedale, però, l'uomo si è rifiutato categoricamente di sottoporsi ai prelievi necessari.

Il rifiuto ha fatto scattare la denuncia all'Autorità Giudiziaria per la violazione dell'articolo 186, comma 7, del Codice della Strada, che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico con un'ammenda, la sospensione della patente e la confisca del veicolo. Contestata anche la violazione dell'articolo 187, comma 8, che prevede analoghe sanzioni per chi rifiuta i test finalizzati ad accertare l'assunzione di sostanze stupefacenti.

Queste disposizioni sono state introdotte per contrastare comportamenti estremamente pericolosi alla guida, tra le principali cause di incidenti stradali.

Guidare sotto l'effetto di alcol o droghe riduce infatti i tempi di reazione, altera la percezione del rischio e compromette il controllo del veicolo, mettendo in serio pericolo non solo il conducente, ma anche tutti gli altri utenti della strada.

Attraverso servizi mirati e controlli costanti, l'Arma dei Carabinieri prosegue il proprio impegno nella prevenzione e nella sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza di una guida responsabile e del rispetto delle norme del Codice della Strada, strumenti fondamentali per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica.