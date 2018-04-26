RANDAZZO: Tre condanne per traffico di stupefacenti

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo hanno arrestato Scrivano Giuseppe, 42 anni, Lupica Tonno Emanuele, 34 anni, e Tabuso Rosaria, 48 anni, in esecuzione di ordini di carcera...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo hanno arrestato Scrivano Giuseppe, 42 anni, Lupica Tonno Emanuele, 34 anni, e Tabuso Rosaria, 48 anni, in esecuzione di ordini di carcerazione emessi dall’A.G. etnea.

Condannati dai giudici per traffico e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reati commessi a Randazzo e Bianco (RC) dal luglio al novembre 2012, dovranno espiare rispettivamente, anni 8 e mesi 2 di reclusione, anni 8 di reclusione, anni 6, mesi 10 e giorni 16 di reclusione.

Lo Scrivano è stato associato al carcere di Catania Bicocca mentre gli altri due arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Catania Piazza Lanza.