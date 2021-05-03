95047

RANDAZZO. TROVATO IN POSSESSO DI COLTELLO A SERRAMANICO DI 19 CM: DENUNCIATO 47ENNE

­I Carabinieri della Compagnia di Randazzo, unitamente ai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” ed a personale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale, ha...

A cura di Redazione Redazione
03 maggio 2021 15:31
RANDAZZO. TROVATO IN POSSESSO DI COLTELLO A SERRAMANICO DI 19 CM: DENUNCIATO 47ENNE -
Dintorni
Condividi

­I Carabinieri della Compagnia di Randazzo, unitamente ai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” ed a personale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale, hanno realizzato un servizio a largo raggio per il contrasto alla criminalità in genere nel comprensorio del territorio randazzese.

Nel corso dell’attività sono state identificate 41 persone e controllati 31 autoveicoli, nonché elevate numerose sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S..

In particolare, un 47enne di Maletto è stato denunciato per porto e detenzione di armi o strumenti atti a offendere in quanto, fermato per un controllo a bordo della propria Volkswagen Golf, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di ben 19 centimetri. (g/t)

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047