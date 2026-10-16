Randazzo, vede i Carabinieri e tenta di cambiare strada: scoperti due coltelli nascosti nell'auto

Il 62enne ha insospettito i militari con una manovra improvvisa. Durante la perquisizione, trovati due coltelli a serramanico nascosti nella ruota di scorta. Scatta la denuncia.

Aumentare la sicurezza, reale e percepita dai cittadini, questo è uno degli obiettivi dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Randazzo che, l’altra mattina, hanno denunciato un 62enne albanese per “porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Grazie alla capillare presenza sul territorio che la Radiomobile garantisce h24, a cui si unisce una profonda conoscenza del tessuto sociale e criminale del luogo, i militari dell’Arma hanno scorto l’uomo che, a bordo di una utilitaria, stava percorrendo la via Prof. Putrino e che, alla vista della pattuglia, ha di colpo rallentato, per poi cercare di cambiare repentinamente direzione di marcia, ed evitare di incrociare l’auto militare.

Questo atteggiamento non è passato inosservato agli occhi dell’equipaggio che, perciò, ha deciso di fermarlo per un controllo.

I Carabinieri, dunque, gli hanno intimato l’alt e proceduto alla sua identificazione, oltre a controllare i documenti del veicolo. Durante queste operazioni, il 62enne ha iniziato a mostrarsi sempre più irrequieto e nervoso, facendo sospettare ai militari che stesse nascondendo qualcosa.

A quel punto, gli investigatori hanno deciso di perquisire sia lui che il veicolo e, all’interno del portabagagli, nascosti nella ruota di scorta, hanno trovato due coltelli a serramanico con punta acuminata: il primo lungo 20 cm con lama di 9 cm, il secondo di 14,5 cm con lama di 6 cm.

Gli oggetti sono stati immediatamente sequestrati e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria perché i coltelli sono strumenti da taglio atti ad offendere e, quindi, secondo la legge italiana, non si possono portare fuori di casa senza un “giustificato motivo” che, secondo quanto accertato dai militari, l’autista non aveva.