RANDAZZO:DONNA CADE LUNGO UN PENDIO: TRASPORTATA IN ELISOCCORSO AL CANNIZZARO

Questa mattina i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano della Stazione Etna Nord sono intervenuti per soccorrere una donna caduta rovinosamente lungo un pendio, in zona Sciambritta, nel territorio del comune di Randazzo (CT). Il medico del 118, arrivato sul posto in autoambulanza, dato il quadro clinico della donna, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La paziente, dopo essere stata stabilizzata, è stata elitrasportata presso l'ospedale Cannizzaro di Catania.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, in caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti innevati, in grotta e gole fluviali, o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è allertabile mediante il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, sempre chiedendo esplicitamente l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS. Il NUE 112 trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico.