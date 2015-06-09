Rapina a farmacia di via Vittorio Emanuele

Hanno agito due giovani arrivati a bordo di uno scooter

95047.it Sarebbero arrivati a bordo di uno scooter attorno alle 20: in due e col volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzione alla farmacia Cuscani di via Vittorio Emanuele. L'ingresso all'interno della farmacia e la pistola puntata all'indirizzo di chi stava dall'altra parte del bancone: la somma contante rubata è da quantificare. Un'azione fulminea con i due che poi, sempre a bordo del due ruote, sono scappati via per la stradina adiacente. I carabinieri - che hanno avuto non poche difficoltà ad arrivare immediatamente sul posto per via di un traffico che ha paralizzato l'arteria stradale - hanno immediatamente fatto scattare le indagini: i rapinatori sarebbero due giovanissimi e indossavano entrambi una tuta. Da comprendere se l'arma fosse vera oppure giocattolo.