RAPINA A MANO ARMATA A PATERNÒ: RAPINATORE COLPISCE UN RAGAZZO DURANTE LA FUGA

Nella tarda mattinata di oggi, 4 maggio 2024, intorno alle ore 12.30 un supermercato situato in Via Acque Grasse a Paternò è stato teatro di una rapina violenta da parte di un individuo armato di pistola.

Secondo quanto riportato dalle fonti, un individuo con il volto coperto ha fatto irruzione nel supermercato minacciando il personale presente con una pistola e costringendoli a consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa.

Dopo aver ottenuto il bottino, il rapinatore si è dato alla fuga, e secondo le informazioni disponibili, avrebbe anche colpito un ragazzo con la pistola durante la fuga.

Al momento, non è chiaro se il criminale abbia agito da solo o se abbia avuto un complice che lo attendeva all'esterno del supermercato per facilitare la fuga.

Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente sulla scena del crimine: i Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno avviato un'indagine approfondita per identificare e catturare il responsabile. Le attività investigative comprendono l'analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nel supermercato e gli interrogatori dei testimoni che si trovavano nel negozio al momento dell'aggressione.

Si tratta di un evento preoccupante che ha messo a rischio la sicurezza dei dipendenti e dei clienti del supermercato. Le autorità locali stanno lavorando diligentemente per portare il colpevole di questa rapina violenta di fronte alla giustizia e garantire la sicurezza della comunità.