RAPINA A MANO ARMATA IERI NEL CENTRO DI PATERNÒ: QUINTO COLPO IN POCHE SETTIMANE

Una serie di rapine si sono verificati nelle ultime settimane a Paternò, con l'ennesimo episodio che si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.00, in via Emanuele Bellia. Quest'ulti...

Una serie di rapine si sono verificati nelle ultime settimane a Paternò, con l'ennesimo episodio che si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.00, in via Emanuele Bellia.

Quest'ultimo colpo, come gli altri precedenti, ha preso di mira un esercizio commerciale, confermando un'allarmante tendenza criminale nell'area.

Un individuo con il volto coperto e armato di coltello ha compiuto il raid, minacciando il personale presente e costringendolo a consegnare il denaro custodito nel registratore di cassa. Dopo aver ottenuto il bottino, il rapinatore si è dato alla fuga a piedi attraverso le vie circostanti.

Al momento, non è chiaro se il malvivente abbia agito da solo o se abbia avuto un complice che lo attendeva fuori dall'esercizio commerciale.

I carabinieri della compagnia di Paternò sono intervenuti sul posto immediatamente dopo la segnalazione della rapina e hanno avviato le indagini, esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e interrogando i testimoni presenti nel negozio.

È preoccupante notare che questa è la quinta rapina verificatasi in poche settimane nella zona. La ricorrenza di questi attacchi solleva il sospetto che possa esserci un legame tra di essi, forse con lo stesso individuo responsabile.

Si auspica che attraverso un'attenta analisi delle prove raccolte e una collaborazione attiva della comunità, i responsabili di questi atti vili possano essere individuati e portati davanti alla giustizia al più presto.