RAPINA A PATERNÒ: SUPERMERCATO NEL MIRINO, INDAGINI IN CORSO

Nel pomeriggio di oggi, 21 agosto 2024, Paternò è stata teatro di un grave episodio di cronaca. Intorno alle 16, un supermercato situato nei pressi del Corso Italia è stato preso di mira da un rapinat...

Nel pomeriggio di oggi, 21 agosto 2024, Paternò è stata teatro di un grave episodio di cronaca.

Intorno alle 16, un supermercato situato nei pressi del Corso Italia è stato preso di mira da un rapinatore. Secondo le prime informazioni disponibili, un individuo ha fatto irruzione nel negozio, minacciando il personale presente e costringendolo a consegnare il denaro custodito nel registratore di cassa.

Dopo aver ottenuto il bottino, il malvivente si è dileguato a piedi, fuggendo attraverso le vie circostanti. Al momento non è ancora chiaro se il rapinatore abbia agito da solo o se potesse contare su un complice che lo attendeva all’esterno del supermercato.

La cifra sottratta non è stata ancora quantificata.

I carabinieri della compagnia di Paternò sono intervenuti tempestivamente sul luogo del crimine, avviando immediatamente le indagini. Le forze dell’ordine stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e hanno iniziato a raccogliere le testimonianze delle persone presenti nel negozio al momento della rapina.