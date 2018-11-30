Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato i gravinesi Carlo Fabio Pagano classe ’75 e Antonino Trovato...

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato i gravinesi Carlo Fabio Pagano classe ’75 e Antonino Trovato cl.78, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale etneo, in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso e sequestro di persona.

RAPINA AL KATANÈ, DUE ARRESTI: IL BASISTA ERA UNA GUARDIA GIURATA

Il 16 luglio scorso, intorno alle 19, il complice-basista Pagano, addetto alla sicurezza in servizio nel centro commerciale Katane, aprendo dall’interno una porta di servizio favoriva l’ingresso del complice nella porzione di struttura non accessibile al pubblico e non coperta dalle telecamere di sicurezza il quale, dotato anche delle chiavi di alcuni locali praticabili solamente dagli impiegati dei diversi negozi, si celava il volto, vestendo un cappellino e tirando sul capo il cappuccio della felpa indossata, pronto a porre in atto l’evento criminoso.

Difatti, facilitato dall’accesso ai locali mediante le chiavi fornitegli dalla guardia giurata, coglieva alle spalle due impiegate del punto vendita della catena “Piazza Italia” costringendole con la forza a consegnargli un bussolotto contenente circa 3.000 euro in contanti, trascinarle all’interno di uno stanzino dove le chiudeva a chiave per potersi allontanare indisturbato dalla struttura uscendo dalla medesima porta di servizio.

È quanto ricostruito minuziosamente dagli investigatori del Nucleo Operativo di Gravina che hanno raffigurato un quadro probatorio che non ha lasciato alcun dubbio al giudice che, accogliendo integralmente la richiesta di misura cautelare formulata dalla Procura, ha ordinato l’arresto dei due malviventi. Pagano è stato relegato agli arresti domiciliari, mentre Trovato è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.