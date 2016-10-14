Rapina al market di Licodia: fermati 3 paternesi (due sono minorenni)

Sono stati braccati dai carabinieri

La ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri:

"I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò e della Stazione di Santa Maria di Licodia (CT) hanno arrestato, nella flagranza, il 19enne Salvatore Cannizzaro e due 17enni, tutti di Paternò, ritenuti responsabili di tentata rapina aggravata in concorso.

E’ accaduto ieri sera intorno alle 20. I tre giovani, di cui uno armato di pistola, con il volto coperto da passamontagna ed un casco protettivo hanno fatto irruzione nel mini Market “1991” di Via Vittorio Emanuele a Santa Maria di Licodia e puntando la pistola contro il titolare hanno intimato di consegnare il denaro contenuto nella cassa. La reazione coraggiosa della vittima, che ha iniziato a spintonare il giovane armato di pistola, ha costretto i malviventi a fuggire a piedi abbandonando lo scooter Piaggio Beverly con il quale avevano raggiunto il luogo della rapina. L’allarme al 112 e le immediate ricerche delle componenti operative della Compagnia di Paternò hanno consentito di bloccare ed ammanettare i fuggitivi sulla SP 229 - in direzione Paternò – con ancora addosso la pistola ed i passamontagna utilizzati per l’evento criminoso. Lo scooter, l’arma – risultata un giocattolo – e gli oggetti utilizzati per il travisamento sono stati sequestrati poiché risultati compatibili con quelli analizzati durante la visione delle registrazioni delle telecamere di sicurezza dell’esercizio commerciale. Il maggiorenne, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza mentre i due minori sono stati accompagnati nel centro di prima accoglienza del capoluogo etneo".