RAPINA AL RIFORNIMENTO SULLA SS121 QUESTA MATTINA
Alba movimentata questa mattina sulla strada statale 121.
Poco dopo le cinque del mattino un gruppo è entrato in azione, svaligiando il rifornimento sulla ss121 in direzione Catania.
Gli uomini si sono portati via il registratore di cassa, il bottino si aggirerebbe sui 500 euro.
Nello stesso frangente, una Fiat Panda veniva divorata dalle fiamme a circa 700 metri dalla stazione di servizio, prontamente spenta dai Vigili del Fuoco di Paternò intervenuti.
Le indagini delle forze dell'ordine, non confermano il collegamento tra i due episodi.
Sul posto i Carabinieri di Paternò.
Il traffico è rimasto parallelizzato per un paio d'ore in direzione Catania.