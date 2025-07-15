RAPINA ARMATA AL "BELLATRIX" DI CATANIA: ARRESTATO GIUSEPPE ARENA, FUGGÌ CON 8.750 EURO DOPO AVER MINACCIATO UN DIPENDENTE

Il 9 luglio 2025, la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, nell’ambito del coordinamento delle indagini relative a una rapina, commessa il 7 luglio 2025, alle 3.25 circa, in Catania, in da...

Il 9 luglio 2025, la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, nell’ambito del coordinamento delle indagini relative a una rapina, commessa il 7 luglio 2025, alle 3.25 circa, in Catania, in danno del titolare del locale “Bellatrix” di Catania e aggravata dall’essere stata posta in essere con armi e da due persone dal volto travisato, ha emesso decreto di fermo di indiziato nei confronti di Arena Giuseppe, classe 1984 in quanto ritenuto gravemente indiziato della commissione del suddetto fatto delittuoso.

Le indagini, coordinate dalla Procura ed eseguite dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, hanno preso spunto dalla denuncia della parte offesa e si sono sviluppate mediante l’escussione di persone presenti ai fatti e la disamina delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza installato all’interno dell’esercizio commerciale, consentendo di ricostruire nel dettaglio la dinamica della rapina, commessa puntando una pistola al petto di uno dei dipendenti impegnati nella contabilità dell’incasso e proferendo, al contempo, l’espressione intimidatoria: ”maddari i soddi…spicciti dammi i soddi” e poi conclusasi con la fuga degli autori, a bordo di un motociclo Honda SH di colore grigio, dopo essersi impossessati della somma di 8.750 .

A seguito della irreperibilità dell’Arena, nonostante le ricerche immediatamente disposte nei suoi confronti, si emetteva nei suoi confronti il decreto di fermo di indiziato di delitto, poi notificato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile con traduzione nella casa Circondariale catanese di “Piazza Lanza”, ove il competente Giudice per le indagini preliminari, a seguito della contestuale richiesta, seppure in una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento della difesa, di convalida e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, ha poi, in esito all’udienza, provveduto in conformità con correla emissione di ordinanza.