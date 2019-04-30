RAPINA, AUTO IN FIAMME E TAMPONAMENTO IERI SULLA SS121

Giornata movimentata ieri sulla strada statale 121.In ordine cronologico, poco dopo le cinque del mattino un gruppo di malviventi è entrato in azione, svaligiando il rifornimento sulla ss121 in direzi...

Giornata movimentata ieri sulla strada statale 121.

In ordine cronologico, poco dopo le cinque del mattino un gruppo di malviventi è entrato in azione, svaligiando il rifornimento sulla ss121 in direzione Catania, gli uomini si sono portati via il registratore di cassa, il bottino si aggirerebbe sui 500 euro.

Nello stesso frangente, una Fiat Panda veniva divorata dalle fiamme a circa 700 metri dalla stazione di servizio, prontamente spenta dai Vigili del Fuoco di Paternò intervenuti.

Le indagini delle forze dell’ordine, non confermano il collegamento tra i due episodi.

Il traffico è rimasto paralizzato per un paio d’ore in direzione Catania.

La sera intorno alle ore 20, doppio fatto di cronaca, tamponamento che ha visto coinvolti tre veicoli ed il ferimento di una persona, portata in ospedale per le cure del caso.

L’incidente è accaduto nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro in direzione Paternò, ed ha visto coinvolte due autovetture ed un furgone.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, ma l’impatto è stato violentissimo ed ha visto il ferimento di un giovane: soccorso dai sanitari del 118 subito intervenuti sul posto, per lui è stato disposto il trasferimento all’ospedale , dove è stato sottoposto alle cure mediche necessarie.

Non destano invece preoccupazioni le condizioni delle altre persone coinvolte: due di loro sono rimaste contuse in modo lieve e non hanno avuto bisogno di essere portate al pronto soccorso

Sul posto due ambulanze del 118, i Carabinieri e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.

Alla stessa ora circa, un km circa prima, momenti di grande tensione, in via Aldo Moro, dove un’automobile , una Fiat Punto è stata improvvisamente avvolta dalla fiamme mentre si trovava nei pressi della stazione di rifornimento di carburante.

Il conducente, fortunatamente, è uscito appena in tempo fuori dalla vettura, oscure le cause che hanno portato all’innesco dell’incendio.

Per l’occupante della vettura, solo una grande paura e nessuna conseguenza.

Sul posto sono arrivati prontamente i Vigili del Fuoco che hanno domato il rigo facendo tornare la situazione alla normalità

Pesantissime le conseguenze sul traffico, non solo nel tratto di strada coinvolta, ma di riflesso anche nelle arterie stradali vicine.