Rapina e lesioni personali: arrestato

95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 35enne paternese Salvatore Carcagnolo, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dalla Corte d'Appello di Catania. L'uomo, costretto ai domiciliari per rapina e lesioni personali, il 26 giugno scorso era stato arrestato dai militari del Nucleo Operativo poiché sorpreso a violare gli obblighi restrittivi. I giudici, recependo l'informativa dei carabinieri, hanno ritenuto opportuno aggravarne la misura cautelare ordinandone l'arresto e la reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza.