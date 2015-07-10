Rapina e lesioni personali: arrestato

Il 35enne paternese si trovava ai domiciliari

Carcagnolo L'uomo, costretto ai domiciliari per rapina e lesioni personali, il 26 giugno scorso era stato arrestato dai militari del Nucleo Operativo poiché sorpreso a violare gli obblighi restrittivi. I giudici, recependo l'informativa dei carabinieri, hanno ritenuto opportuno aggravarne la misura cautelare ordinandone l'arresto e la reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza.