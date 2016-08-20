95047

Rapina a mano armata al Fortè di via Sardegna

Hanno agito in due attorno alle 19

20 agosto 2016 20:10
95047.it Non è la prima volta che il supermarket di via Sardegna entra nelle mire dei balordi di turno. L’ultimo episodio attorno alle 19 di oggi con due banditi che, col volto travisato, hanno rubato quello che era contenuto in una delle casse: probabile che il bottino non sia superiore nemmeno a 200 euro. Uno dei due rapinatori era armato di una pistola. Sul posto, si sono portati i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione paternese che indagano sull’accaduto.

