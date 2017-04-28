RAPINA QUESTA NOTTE IN PIENO CENTRO

Una rapina è avvenuta, stanotte intorno alle due nel locale Kebab Hallal in Piazza Umberto. Tre rapinatori a volto coperto, sono entrati nel locale minacciando i presenti e portando via dalla cassa un...

A cura di Redazione 28 aprile 2017 16:33

Condividi