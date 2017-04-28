RAPINA QUESTA NOTTE IN PIENO CENTRO
A cura di Redazione
28 aprile 2017 16:33
Una rapina è avvenuta, stanotte intorno alle due nel locale Kebab Hallal in Piazza Umberto. Tre rapinatori a volto coperto, sono entrati nel locale minacciando i presenti e portando via dalla cassa una refurtiva pari a circa 200 - 300 euro. Indagini sono in corso da parte della locale Stazione dei carabinieri, e del Nucleo Operativo di Paternò, coordinate dal capitano Angelo Accardo.
