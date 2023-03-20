RAPINA TABACCHI MA VIENE INCASTRATO DALLA VIDEOSORVEGLIANZA, 35ENNE IN CARCERE

I Carabinieri della Stazione di Ramacca hanno arrestato un pregiudicato 35enne del posto, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata.Nella serata i Carabinieri della locale Stazione hanno ric...

I Carabinieri della Stazione di Ramacca hanno arrestato un pregiudicato 35enne del posto, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata.

Nella serata i Carabinieri della locale Stazione hanno ricevuto la segnalazione telefonica del titolare di una tabaccheria, sita in pieno centro cittadino, il quale informava il comandante di una rapina appena commessa presso il proprio esercizio commerciale.

L’immediato intervento dei militari ha consentito di assumere le informazioni necessarie all’accertamento dei fatti, nonché dell’identificazione dell’autore del reato che, invero, è risultato essere del posto e da loro conosciuto per sue pregresse vicende.

La disamina delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’attività commerciale ha riscontrato l’allarmato racconto della dipendente della tabaccheria, ove, in prossimità dell’orario di chiusura serale, il rapinatore ha fatto il suo ingresso a volto scoperto brandendo un coltello ed intimando alla donna “… dammi cento euro ed una stecca di … (marca di sigarette) …” che ha immediatamente assecondato la sua richiesta.

Il rapinatore si è poi rapidamente dileguato a ma è stato riconosciuto dai militari che hanno attivato subito le ricerche presso la sua abitazione sino a quando, previ anche alcuni contatti telefonici tra lui ed il comandante della Stazione, i militari lo hanno localizzato e fermato mentre si trovava a bordo della propria Renault Clio nei pressi del carcere di Caltagirone (CT).

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare restrittiva a seguito della quale è stato associato alla Casa Circondariale di Caltagirone.