RAPINE A BIANCAVILLA E AD ADRANO, CONDANNATO A 3 ANNI E 4 MESI
I Carabinieri della Stazione di Adrano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 21enne Gaetano VEZZI, del luogo.L’...
A cura di Redazione
25 ottobre 2019 15:15
I Carabinieri della Stazione di Adrano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 21enne Gaetano VEZZI, del luogo.
RAPINE A BIANCAVILLA E AD ADRANO, CONDANNATO A 3 ANNI E 4 MESI
L’uomo, in particolare, dovrà espiare 3 anni e 4 mesi di reclusione perché resosi responsabile nel marzo del 2017 dei reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate in concorso e furto aggravato, perpetrati ad Adrano e Biancavilla.
L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.