I Carabinieri della Stazione di Adrano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 21enne Gaetano VEZZI, del luogo.

RAPINE A BIANCAVILLA E AD ADRANO, CONDANNATO A 3 ANNI E 4 MESI

L’uomo, in particolare, dovrà espiare 3 anni e 4 mesi di reclusione perché resosi responsabile nel marzo del 2017 dei reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate in concorso e furto aggravato, perpetrati ad Adrano e Biancavilla.

L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.