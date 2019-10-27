RAPINÒ UN UFFICIO POSTALE IN GERMANIA: RICERCATO DAL 2003, ARRESTATO A CATANIA
Nell’ambito dell’attività volta al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato il decorso 23 ottobre ha eseguito un mandato di arresto europeo.
In particolare, personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha rintracciato e tratto in arresto un latitante catanese: Salvatore Scuto, (cl. 1979) pregiudicato, ricercato in ambito Schengen in quanto destinatario di mandato di arresto europeo, emesso il 23 settembre 2019 dalle autorità della Corte del Tribunale di Rottweil (Germania), dovendo espiare la pena massima fino a 15 anni per il reato di rapina aggravata.
Gli investigatori della Catturandi, in collaborazione con il collaterale Sirene Germania, che ha diffuso le ricerche di Scuto, a esito di mirati servizi svolti nell’hinterland catanese, ha rintracciato all’interno della sua abitazione il latitante.
Salvatore Scuto nel 2003, unitamente a un complice, si era reso autore di una rapina ai danni di un ufficio postale ubicato a Lauterbach (Germania), armato di pistola giocattolo, asportando danaro contante e francobolli per un valore ammontante a circa 8mila euro.
Si tratta di una importante azione, portata a termine dalla Polizia di Stato, che ha consentito di assicurare alla giustizia un soggetto di elevato spessore criminale che ha operato anche all’estero.